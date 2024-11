Non è riuscito ad uscire dalla sua auto ed è morto affogato nel sottopasso allagato a causa del fortissimo temporale abbattutosi nella zona. È successo intorno alle due della notte scorsa nel sottopassaggio della ferrovia Canavesana tra Feletto e Rivarolo, nel torinese.

La vittima 51enne stava tornando a casa dal lavoro quando un violento nubifragio ha completamente allagato il sottopassaggio. L'acqua è penetrata all'interno dell'abitacolo facendolo annegare. L'uomo è riuscito a telefonare alla madre alla quale ha detto: «Ho paura di morire qui. Nessuno viene a soccorrermi».

Come riportato da alcuni organi di stampa, tre passanti avrebbero tentato di raggiungere l'auto impantanata a nuoto ma non ci sono riusciti. Secondo quanto scrive La Stampa, l'allagamento di quel sottopasso è un problema che si ripresenta ogni anno e Comuni ed enti locali non sono ancora riusciti a trovare una soluzione.