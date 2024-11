Orrore nel Milanese. Il cadavere mummificato di una donna di 90 anni è stato scoperto dai carabinieri sigillato in una cassapanca in un appartamento di Paderno Dugnano, durante un sopralluogo a seguito del decesso in casa della figlia, avvenuto tre giorni fa. La donna lo avrebbe conservato per continuare a riscuotere la sua pensione. I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) hanno perquisito l'abitazione della 64enne trovata morta in casa sua a Paderno Dugnano, sulle cui cause del decesso saranno svolti accertamenti, perché i suoi vicini di casa li hanno informati della presenza dell'anziana madre ricoverata in una non meglio precisata Rsa.

Nel tentativo di trovare i documenti con le indicazioni per individuare la novantenne, i carabinieri hanno aperto una cassapanca sigillata con dello scotch, trovandoci dentro un cadavere completamente mummificato. Entrambe le salme sono state trasportate all'ufficio di medicina legale per autopsia e accertamenti forensi, disposti dalla Procura di Monza. Dagli ulteriori accertamenti dei militari, non è risultata alcuna comunicazione sul decesso dell'anziana donna, che percepiva ancora regolarmente la pensione, tuttora accreditata sul conto corrente a lei intestato, al quale la figlia, senza altre fonti di reddito o sostentamento, aveva accesso.