La 21enne è stata denunciata per sequestro di persona. Il piccolo stava giocando con il fratellino e un amichetto nei pressi di una fontana

Una 21enne ha tentato di rapire un bambino di 2 anni mentre giocava ieri pomeriggio a poca distanza dai genitori in piazza Gae Aulenti, a Milano. Il padre, un 41enne del posto, è subito intervenuto facendo desistere la ragazza che stava cercando di allontanarsi con il bimbo. Da quanto emerso, la giovane soffrirebbe di problemi psicologici. Secondo una prima ricostruzione, la 21enne si è avvicinata al piccolo che stava giocando con il fratellino e un amichetto nei pressi di una fontana, sotto lo sguardo vigile dei genitori. Avrebbe rivolto qualche frase al bambino, poi l’avrebbe preso in braccio iniziando a percorrere velocemente il tragitto verso Porta Garibaldi. Ma il papà è intervenuto prontamente allertando contestualmente le forze dell’ordine. Poco dopo i carabinieri hanno bloccato e denunciato la giovane per sequestro di persona.