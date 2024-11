Era entrata in chiesa per pregare ma è stata aggredita da un 34enne che ha tentato di violentarla. È accaduto all'interno della chiesa di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia, vicino Roma. L'uomo ha afferrato la donna, che era raccolta in preghiera, e l'ha scaraventata a terra. Poi l'ha colpita più volte in volto e ha tentato di violentarla. La donna si è difesa, ha sferrato calci e pugni all'aggressore e si è divincolata riuscendo a sfuggirgli. Poi è arrivata in soccorso una donna presente in chiesa che ha dato l'allarme alla polizia di Stato. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato di Tivoli che ha bloccato l'aggressore e lo ha arrestato con l'accusa di di violenza sessuale e lesioni personali.