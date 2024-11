Nuovo drammatico episodio di violenza sulle donne, stavolta in provincia di Monza. Un uomo di 85 anni ha colpito più volte alla testa la moglie con un martello per poi uccidersi dandosi fuoco. È successo nella loro abitazione di Varedo.

L'uomo, morto in seguito alle ustioni all'ospedale Niguarda di Milano, pare soffrisse da tempo di depressione. La vittima, 79 anni, è invece ricoverata in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza ma non sarebbe in pericolo di vita.