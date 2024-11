Dopo aver ricevuto la chiamata da parte dei vicini di casa, i vigili del fuoco si sono precipitati verso lo stabile dove una persona minacciava di gettarsi di sotto. Al loro arrivo, si sono resi conto della pericolosità di avvicinarsi o tentare di entrare nel suo appartamento e hanno escogitato il piano che ha salvato la vita all'uomo.

E' successo a Riga, in Lettonia e si temeva il peggio per l'uomo che stava pericolosamente in equilibrio sulla finestra di casa sua. I soccorritori si sono rivolti ai vicini del piano di sotto e uno dei pompieri si è sporto dalla finestra con le braccia protese verso l'esterno. Quando l'uomo si è lasciato cadere, il vigile del fuoco l'ha afferrato con l'aiuto di un collega che lo teneva da dietro.