Il drammatico episodio è accaduto non lontano dalla Tour Eiffel. L'aggressore è «francese, nato in Francia». Ha 25 anni e si chiama Armand R. Era schedato "S", cioè a rischio radicalizzazione

Un uomo si è lanciato contro i passanti uccidendo una persona e ferendone altre a Parigi, nel quartiere di Grenelle, poco lontano dalla Tour Eiffel, gridando «Allah Akbar». Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. L'assalitore è stato fermato dalle forze dell'ordine.



È accaduto attorno alle 21:45 di ieri. L'aggressore è «francese, nato in Francia». Ha 25 anni e si chiama Armand R. Era schedato "S", cioè a rischio radicalizzazione. Secondo quanto si apprende, era anche segnalato con "problemi psicologici". Sarebbe stato fermato dalla polizia grazie all'uso di una pistola «taser». L'uomo venne fermato nel 2016 e accusato di preparare un attentato.

La vittima è un uomo di nazionalità tedesca, secondo fonti della polizia. Stando alle ricostruzioni, l'aggressore è passato all'azione scagliandosi contro gruppi di turisti sul Quai de Grenelle, vicino alla Tour Eiffel.

Il bilancio potrebbe aggravarsi: un morto e una donna ferita, ma potrebbero esserci altre persone ferite. L'uomo - secondo Le Parisien - ha usato un martello per aggredire le sue vittime. Ai poliziotti - riferiscono fonti alla tv BFM - avrebbe detto "basta di veder morire musulmani'. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha parlato al telefono da Doha, in Qatar, dove si trova in visita dopo la Cop28, con il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, per avere informazioni sulla situazione a Parigi dopo l'attentato alla Tour Eiffel. Il ministro dell'Interno è atteso sul luogo dell'assalto per un punto stampa.