Doveva essere una delle novità di punta della primavera Mediaset, ma si sta trasformando in una delle delusioni più cocenti della stagione televisiva. The Couple, il reality che avrebbe dovuto rilanciare il genere e consolidare il ritorno di Ilary Blasi alla prima serata, non sta convincendo né il pubblico né i vertici dell'azienda.

I numeri parlano chiaro. Partito con un promettente 18,5% di share nella prima puntata, il programma ha registrato un progressivo e inesorabile calo di ascolti, scendendo fino a toccare la soglia preoccupante del 13%. Un tracollo che ha acceso più di un campanello d’allarme a Cologno Monzese, tanto che, secondo fonti vicine alla produzione, si starebbe seriamente valutando una chiusura anticipata rispetto alle otto puntate previste.

A peggiorare la situazione è arrivata anche la sospensione della puntata prevista questa settimana, a causa della copertura straordinaria legata alla morte di Papa Francesco. Un imprevisto che ha inevitabilmente spezzato il già fragile ritmo del programma, rendendo ancora più difficile una ripresa in extremis.

Ma quali sono i motivi di questo flop? Gli analisti televisivi non hanno dubbi: The Couple è stato vittima di una serie di scelte infelici. Prima tra tutte, la programmazione. Proporre un reality simile al Grande Fratello immediatamente dopo sei mesi di overdose da gieffini si è rivelato un boomerang. Il pubblico, semplicemente, non aveva né voglia né energia per affezionarsi a un altro programma basato su dinamiche relazionali e prove di convivenza forzata.

A questo si aggiunge un cast che non ha saputo conquistare l'affetto e la curiosità degli spettatori. Manca il personaggio forte, la coppia irresistibile, la scintilla che rende imperdibile una trasmissione basata sui rapporti umani. Anche i giochi proposti dagli autori, che avrebbero dovuto movimentare le dinamiche e creare tensione narrativa, sono stati giudicati banali e ripetitivi, lontani anni luce dalle sfide adrenaliniche che si aspetterebbe chi guarda un reality di questo tipo.

E se da una parte Ilary Blasi resta una professionista brillante e amatissima da una larga fetta di pubblico, va detto che nemmeno la sua verve e il suo sarcasmo sono riusciti finora a risollevare l’atmosfera un po’ spenta di The Couple. La conduttrice romana, reduce da un periodo personale intenso e da una rinnovata esposizione mediatica, ha ritrovato il sorriso in televisione, ma forse non il contesto più adatto per esprimere al meglio il suo stile frizzante.

Il paragone con La Talpa, altro tentativo di revival naufragato senza lasciare tracce, è dietro l'angolo. La sensazione diffusa è che Mediaset stia pagando la mancanza di un progetto forte, capace di rinnovare davvero il genere reality, senza limitarsi a cambiare titolo o formula. Anche perché all’orizzonte incombe l’inizio dell’Isola dei Famosi, altro programma che negli ultimi anni ha faticato a ritrovare l’antico smalto.

Secondo indiscrezioni, The Couple dovrebbe chiudere i battenti il prossimo 5 maggio, salvo clamorosi colpi di scena. L'obiettivo minimo è quello di limitare i danni d'immagine e preservare il più possibile il rapporto di fiducia con il pubblico, già messo a dura prova da una stagione difficile per il palinsesto Mediaset.

Per Ilary Blasi, comunque, l'avventura non sarà certo un punto d'arresto definitivo. La conduttrice ha dimostrato negli anni una straordinaria capacità di reinventarsi, alternando momenti di grande successo ad altri più complessi senza mai perdere il suo tratto distintivo: ironia, spontaneità e resilienza. Doti che, al di là degli ascolti, la rendono ancora una delle figure più amate e riconoscibili della televisione italiana.

Ora la parola passa al pubblico, che decreterà il destino di The Couple nelle prossime decisive settimane. Una partita tutta da giocare, tra colpi di scena, tentativi di rilancio e, forse, nuove idee pronte a emergere per salvare l'onore... e lo share.