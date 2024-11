Un tir ha preso fuoco oggi pomeriggio poco prima delle 16 sulla A1 Milano-Napoli al km 357, tra i caselli di Arezzo e Valdarno. In seguito all'incidente e al conseguente incendio l'autostrada è stata chiusa e la viabilità alternativa è andata in tilt.

L'incidente stradale ha visto coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di generi alimentari, che si è ribaltato andando a bloccare completamente l'intera corsia. Il conducente, illeso, è uscito in autonomia prima che il mezzo prendesse fuoco. Nelle prime fasi di spegnimento è stato necessario chiudere anche la corsia opposta, quella in direzione Nord.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale ed il personale del 4° di Firenze di Autostrade per l'Italia. Non si segnalano al momento feriti. L'incendio è già stato spento e l'area è in via di bonifica ma il tratto tra le due uscite resta chiuso in entrambe le direzioni.

«All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 11 km di coda verso Roma e 5 km di coda all'uscita obbligatoria di Valdarno» afferma Autostrade per l'Italia sul proprio sito sottolineando che «è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda». Difficoltà di spostamento anche sulla viabilità alternativa andata in tilt per le numerose auto uscite ad Arezzo.

Per chi procede in direzione di Firenze, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, dove si sono formati 4 km di coda, Autostrade consiglia di proseguire sulla SR 69 fino a Valdarno da dove poi si potrà rientrare in A1. Percorso inverso per chi viaggia in direzione sud. Per lunghe percorrenze il consiglio è di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in Autostrada a Firenze Impruneta. Percorso inverso per chi viaggia verso sud.