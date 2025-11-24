Ha partorito sul water della propria abitazione: questa è la ricostruzione, provvisoria ma considerata assai probabile, di quanto è successo stamani in una abitazione privata a Ciriè (Torino). Del caso si stanno occupando i carabinieri con il coordinamento della procura di Ivrea.

La donna ha 38 anni. Alle persone che sono intervenute sul posto avrebbe riferito di non essersi resa conto di essere incinta. Il contesto della vicenda è stato definito "difficile" in ambienti investigativi.

La bambina è ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Maria Vittoria. Le condizioni generali sono descritte come "stabili" dai sanitari. La madre si trova in ospedale a Ciriè e sarà ascoltata dai carabinieri non appena possibile.