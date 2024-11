Tensioni durante la manifestazione contro l'alternanza scuola-lavoro, a cui hanno preso parte circa tremila persone. Due dei feriti sono stati portati in ospedale

Momenti di tensione a Torino, durante la manifestazione degli studenti contro l’alternanza scuola-lavoro e per chiedere la modifica dell’esame di maturità. Nel capoluoogo piemontese sono scesi in piazza in circa tremila.

Dopo aver acceso fumogeni, bruciato alcuni fogli con lo stemma della Confindustria e lanciato uova e vernice rossa contro la sede dell’Unione Industriale, un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il cancello d’ingresso per introdursi nel palazzo, colpendo con bastoni e aste di bandiere le forze dell’ordine poste a presidio del varco.

Sette rappresentanti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. I due feriti più gravi sono un funzionario di polizia colpito da una bastonata al volto e un tenente dei carabinieri ferito a un occhio. Entrambi sono stati portati in ospedale per essere medicati. Gli altri carabinieri hanno, invece, riportato ferite lievi.

Contestualmente, in tutta Italia, si stanno tenendo cortei e presidi degli studenti per protestare dopo la morte di un 16enne di Ancona durante uno stage.