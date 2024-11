«Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale». L’indiscrezione, pubblicata sulle pagine di Dagospia, sembra stia prendendo sempre più corpo. La chiusura formale della relazione tra l’ottavo Re di Roma e la showgirl dovrebbe essere annunciata con un comunicato congiunto, che verrà probabilmente diffuso in serata.

Il 21 febbraio scorso, sempre il giornale diretto da Roberto D’Agostino, aveva annunciato la fine della storia tra l'ex capitano della “Magica” e la conduttrice, sposati da 17 anni e insieme da circa 20. In quella occasione, però, la coppia aveva smentito via video. «Da quel momento - commenta la testata - un inutile fiume di smentite, chiacchere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla-bla-bla». E Dago in persona rincara la dose: «I problemi di casa Totti? Lo sapevano tutti, ma nel giornalismo sportivo vige spesso la legge dell'omertà. Totti è stato l'Ottavo Re di Roma. Ai Re si perdona tutto e si nascondono le magane».

Un segnale della presunta separazione è arrivato lo scorso 19 giugno, data in cui ricorre l’anniversario di matrimonio della coppia, quando sui seguitissimi profili social dei due nessuna traccia, foto della ricorrenza o cuoricino è apparso. Magari avranno voluto festeggiare in privato, chissà.