Francesco Totti racconta la sua verità sul matrimonio fallito con Ilary Blasi. E lo fa attraverso una lunga intervista che ha concesso ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera.



«Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C’è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c’è un amore durato vent’anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così», questa è la premessa con la quale il campione di calcio, ex capitano della Roma accetta di raccontare come è naufragato il suo rapporto ventennale con Ilary.



«Non è vero che sono stato io il primo a tradire», mette in chiaro parlando con Cazzullo.



«Ho letto in queste settimane troppe bufale, alcune di queste hanno fatto soffrire i miei figli: ora basta». Totti ha dunque smentito che la fine del matrimonio si sia consumata per la relazione che ha intrecciato con Noemi Bocchi, l’attuale nuova fidanzata.

Il motivo, a suo dire, sarebbe stato il tradimento della moglie, che avrebbe scoperto nel più scontato dei modi: leggendo dei messaggi sul suo cellullare. Prima qualcuno gli aveva messo la pulce nell’orecchio: tua moglie ti tradisce, gli avrebbero riferito. Da qui la decisione sofferta («non l’avevo mai fatto in vent’anni») di sbirciare nel cellullare tra le sue conversazioni private.



«Ho trovato i messaggi – racconta Totti al Correrie della Sera - E ho visto che c’era una terza persona (la parrucchiera della moglie, ndr), che faceva da tramite tra Ilary e un altro». I messaggi erano espliciti: «Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me».



«Ho vissuto un periodo difficile - aggiunge - prima perché ho smesso di giocare. Poi è arrivata la morte di mio padre per Covid. E proprio quando avevo più bisogno di mia moglie lei non c'è stata. Ma anche io ho delle colpe, avrei dovuto dedicarle più attenzioni».