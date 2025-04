L’Italia è una repubblica fondata sulle emozioni forti: le bollette, le alluvioni, i talk show urlati e... il matrimonio di Selvaggia Lucarelli. Una notizia che ha messo in pausa le priorità del Paese: inflazione, guerra, crisi climatica?

Niente, signora mia, adesso c’è da capire quando si sposano Selvaggia e Lorenzo. E, soprattutto, se quel “forse” detto in aereo da Biagiarelli può già essere interpretato come un “sì” in latino ecclesiastico.

La notizia arriva direttamente da RaiPlay, per mano (anzi, microfono) di Alessandro Cattelan, che grazie al suo programma Hot Ones Italia si è guadagnato la benedizione ufficiale a gestire l’annuncio nuziale.

Altro che agenzie stampa e comunicati ufficiali: oggi le nozze si rivelano così, con le dita unte di ali di pollo piccante e confessioni spirituali in salsa barbecue. Nel confessionale laico della trasmissione, Selvaggia ha narrato le tappe della sua epica sentimentale con un candore degno di una puntata speciale di Uomini e Donne over. “Dopo qualche giorno che ci siamo conosciuti gli ho chiesto di sposarmi e fare un figlio”, racconta con quella sincerità un po’ punk che le è propria.

“Avevo 41 anni e fame di tempo. Ma lui ha detto no!”. Capisci che è roba tosta quando pure Biagiarelli – chef, ma anche filosofo del temporeggiamento – dice di no a Selvaggia. Ma non finisce qui. Dopo nove anni, il romanticismo si è trasformato in burocrazia. L’ingrediente segreto? Un volo di linea e la minaccia (simpatica eh!) di morire lasciando tutto a un figlio che “neanche le scrive”.

Più che una proposta di matrimonio, un atto notarile con contorno di taralli.

E allora giù con l’ipotesi di festa pugliese nella piazzetta davanti alla loro casetta vacanze. Con tanto di pizzica, Albano, Emma Marrone, i Negramaro e magari anche qualche comparsata di Luxuria o Morgan.

Un party che potrebbe far impallidire persino il compleanno di Madonna a Borgo Egnazia. Il tutto, ovviamente, da chiudere con la frase più temuta dagli amanti del gossip certo e certificato: “forse in primavera dell’anno prossimo”.

Eh no, cara Selvaggia, non puoi lasciarci così. Il Paese ha bisogno di certezze. Il popolo esige un countdown. Serve una diretta Instagram, una copertina di Chi, un’ordinanza del Viminale con la data ufficiale e magari una benedizione di Papa Francesco, con Biagiarelli in cravatta da chef e lei in abito bianco ma con commento al vetriolo incorporato.

E nel frattempo, l’Italia intera si interroga: ma che tema avrà il ricevimento? Sarà un banchetto critico? Un roast show? O una versione pugliese di Ballando con le Stelle con orchestra tarantolata? Quel che è certo è che, mentre il mondo brucia, qui da noi si parla di cose serie. Come le nozze dell’anno (prossimo?). Con l’augurio che il “forse” diventi “sicuramente” e che il bouquet non venga lanciato ma twittato. Nel dubbio, noi teniamo il vestito stirato. E la Lucarelli in homepage.