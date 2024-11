A perdere la vita il secondo pilota di un elicottero del soccorso 118. Secondo quanto si è appreso l'uomo è rimasto schiacciato da un’autobotte in fase di manovra

Una persona è morta investita da un mezzo pesante in fase di manovra durante la prima giornata dell'Air show all'aeroporto dei Parchi di Preturo, frazione a ovest dell'Aquila. A perdere la vita nel tragico episodio, il secondo pilota di un elicottero del soccorso 118. Secondo quanto si è appreso il pilota di circa 40 anni, è rimasto schiacciato da un’autobotte in fase di manovra . In tarda mattinata era previsto il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori.

Sul posto l'elisoccorso del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti. È atteso anche l'arrivo del magistrato di turno. Alle 12 era previsto il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori. La manifestazione è stata annullata.