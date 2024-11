È accaduto in una zona di campagna in provincia di Venezia. I conducenti delle due vetture sono indagati per omicidio stradale

Era giunta in Italia dall'Ungheria per partecipare al matrimonio della sorella, ma è morta investita da due auto mentre era fuori dal ristorante, a Torre di Mosto (Venezia), in cui era ancora in corso la cena di nozze. La vittima, 23 anni, ungherese, è morta all'istante per i forti traumi subiti.

Era uscita dalla sala da pranzo, forse per prendere una boccata d'aria. Alcuni testimoni l'hanno solo vista lasciare il proprio posto a tavola, e incamminarsi verso l'uscita. Poco dopo la tragedia, mentre amici e parenti stavano festeggiando i due sposi. La 23enne ha oltrepassato il cancello della residenza agricola, una struttura di pregio in mezzo alla campagna veneziana ad una ventina di chilometri da Caorle, senza accorgersi che aveva invaso parte della strada.

Sulla zona gravava una fitta nebbia e la visibilità era ridotta a circa due metri. All'improvviso è arrivata un'auto che ha investito la donna facendola sbalzare sull'altra parte della carreggiata mentre sopraggiungeva una seconda vettura che ha travolto nuovamente la donna. Sul posto sono giunti i carabinieri di Portogruaro che hanno cercato, tra l'altro, di ricostruire la dinamica dell'incidente. I conducenti delle due auto sono stati indagati per omicidio stradale.