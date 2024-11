La cittadina tedesca di Krov è stata sconvolta da una tragedia inaspettata. Nella notte tra martedì e mercoledì, un'ala di un albergo è crollata improvvisamente, intrappolando diverse persone sotto le macerie. Il bilancio è di una vittima accertata e almeno otto dispersi .Il bilancio, purtroppo, è già di una vittima, mentre otto persone risultano ancora disperse.

Le speranze sono legate ai contatti con i dispersi

Le squadre di soccorso sono giunte sul posto immediatamente dopo la segnalazione del crollo, ma le operazioni di recupero si sono rivelate estremamente complesse. La precarietà della struttura danneggiata rende ogni movimento rischioso. «A causa dei danni, si tratta di un'operazione estremamente impegnativa, poiché i servizi di emergenza possono entrare nell'edificio solo con grande cautela», ha spiegato un portavoce della polizia.

Nonostante la gravità della situazione, un raggio di speranza arriva dalle ultime notizie: i soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto verbale con sei delle persone sepolte. Tra i dispersi, con grande angoscia, è stato confermato la presenza di un bambino piccolo: «Al momento sta dormendo tranquillamente e siamo in contatto con i genitori», ha rassicurato un portavoce della polizia.

Le squadre di soccorso sono al lavoro incessantemente per estrarre le persone dalle macerie. Le operazioni, tuttavia, sono estremamente delicate e lente, vista la precarietà della struttura crollata. I vigili del fuoco, insieme a specialisti e volontari, stanno impiegando ogni mezzo a disposizione per salvare le vite dei dispersi.

La notizia del crollo ha scosso profondamente la comunità di Krov. L'albergo era un punto di riferimento per molti abitanti e turisti, e la tragedia ha lasciato un profondo senso di sgomento e dolore.

Le cause del crollo

Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte del crollo. Gli esperti stanno analizzando la struttura dell'edificio e le condizioni meteorologiche al momento dell'incidente per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.