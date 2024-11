Una bambina di 9 anni è stata portata in condizioni gravissime in ospedale a Torino dopo una caduta sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa. E' morta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La piccola stava sciando insieme al papà sulla pista 'Imbuto' del comprensorio della Via Lattea quando ha perso il controllo degli sci e si è schiantata contro una barriera frangivetro. I medici del 118 l'hanno più volte rianimata in volo, per oltre 30 minuti.



La piccola, in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, era stata trasportata in elicottero all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino ma tutti gli sforzi dei medici sono stati vani. Sulla pista di Sauze, per i soccorsi e per ricostruire la dinamica dell'incidente, è intervenuta anche una pattuglia di sciatori dei carabinieri della stazione di Oulx.