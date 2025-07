Il giocatore della nazionale portoghese ha perso la vita in provincia di Zamora. Anche il fratello André, 26 anni, è rimasto vittima dell'incidente. L'auto è finita in fiamme

Una tragedia immane ha colpito il mondo del calcio. Diogo Jota, 28 anni, attaccante del Liverpool è morto in un incidente in Spagna, nei pressi della regione di Sanabria, in provincia di Zamora.

L’auto sulla quale viaggiava il calciatore della nazionale portoghese insieme al fratello André, 26 anni, anche lui calciatore professionista di Penafiel, è uscita di strada, provocando un incendio.

Nell’incidente è morto anche il fratello. In una prima ricostruzione, tramite il racconto dei testimoni che hanno chiamato il 112, l'auto è stata avvolta dalle fiamme che si sono propagate anche alla vegetazione circostante. L’attaccante del Liverpool si era sposato il 22 giugno scorso.