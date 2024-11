È di un morto il drammatico bilancio di un omicidio in famiglia che si è consumato in provincia di Brescia. La tragedia è accaduta a Nuvolento dove nella serata di ieri un uomo di 59 anni è stato ucciso in casa dalla moglie durante un litigio.

La vittima si chiamava Romano Fagoni, ed è stato raggiunto da alcune coltellate alla gola che gli sono state inferte dalla moglie Raffaella Ragnoli, di tre anni più giovane, che nella notte è stata arrestata su disposizione del pubblico ministero di turno. Alla lite ha assistito il figlio quindicenne che ha chiamato i soccorsi.