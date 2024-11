Un vigile del fuoco di 54 anni di Fragagnano (Ta), Antonio Dell’Anna, in servizio al distaccamento di Grottaglie, è morto la notte scorsa per un'esplosione avvenuta durante l'intervento per spegnere le fiamme che avevano avvolto un camion in una masseria nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano, nel Tarantino.

L'accaduto

Dalle prime ricostruzioni, il vigile era impegnato con colleghi nello spegnimento dell'incendio del veicolo parcheggiato, adibito in parte al trasporto di cavalli. L’esplosione è divampata proprio mentre lo sfortunato pompiere tentava di aprire uno dei portelloni posteriori che ha ceduto di schianto ed ha travolto la vittima.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha subito soccorso e condotto l’uomo all'ospedale Santissima Annunziata ma per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Il cordoglio dei Vigili del fuoco

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha espresso il proprio cordoglio in un tweet: «Lutto nel Corpo nazionale. È deceduto stanotte un collega vigile del fuoco mentre operava per l'incendio di un autocarro a San Giorgio Jonico. Il capo del Corpo Dattilo e tutti i colleghi si stringono alla famiglia in questo momento di dolore».

Il messaggio di Salvini

Anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha lasciato un pensiero per la vittima e la sua famiglia. «Una preghiera per Antonio, il Vigile del Fuoco morto in provincia di Taranto e un abbraccio ai suoi colleghi e alla sua famiglia - è scritto sul profilo Facebook del vice premier -. Ha perso la vita mentre era in servizio, a conferma che quello dei Vigili del Fuoco non è un semplice lavoro ma una vera e propria missione. Prosegue con ancora più forza il mio impegno per un piano di assunzioni straordinario, con l'obiettivo di equiparare il trattamento dei pompieri a quello delle altre forze di sicurezza».