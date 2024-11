Avrebbe freddato con un colpo di pistola una 68enne con la quale avrebbe avuto una relazione sentimentale. Poi è rientrato in casa e si è suicidato

Tragedia a Carmagnola, nel torinese. Un uomo ha ucciso una donna, poi è scappato e si è sparato uccidendosi. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.



Dalle prime informazioni, l'omicida sarebbe un 71enne pensionato residente a Bagnolo Piemonte, nel cuneese. Avrebbe ucciso con un colpo di pistola la donna, di 68 anni, con la quale avrebbe avuto una relazione sentimentale. I carabinieri di Carmagnola hanno trovato il cadavere della donna, uccisa probabilmente da un solo colpo di arma da fuoco.



L'omicida, dopo il gesto, è rientrato nella sua casa dove si è sparato alla testa. Dai primi accertamenti l'arma dell'uomo risulta regolarmente detenuta. Dalle prime informazioni raccolte, non risultano precedenti denunce a carico dell'omicida, né in passato ci sarebbero stati litigi o interventi da parte dei carabinieri.