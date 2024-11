Tragedia su una nave da crociera, un uomo di 35 anni è morto poche ore dopo aver chiesto alla propria compagna di convolare a nozze. La proposta di matrimonio è arrivata davanti al figlio di un anno, al personale di bordo e ad alcuni parenti. Silvio Maisti, originario di Palestrina e residente a Valmontone, si è sentito male ed è morto in acque maltesi. L'uomo ha accusato un malore ed è deceduto dopo aver organizzato una romantica sorpresa alla compagna Valentina. Un sogno che si è trasformato in un incubo: il cuore dell'autotrasportatore non ha retto e inutili sono stati i tentativi di rianimazione mentre la nave stava facendo rientro al porto di Civitavecchia.

I drammatici fatti risalgono alla mattinata di domenica scorsa 30 aprile. Sulla vicenda, che vede la scomparsa improvvisa di Silvio, i familiari vogliono vederci chiaro. Sono convinti che i soccorsi siano arrivati in ritardo e che se avessero agito tempestivamente, il congiunto si sarebbe salvato. I parenti sono pronti a procedere per vie legali, per fare chiarezza su quanto accaduto e per capire se esistano responsabilità. Una volta salito a bordo il personale sanitario, non ha potuto fare altro che accertarne il decesso. La salma del trentacinquenne è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.