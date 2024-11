È successo a Bisenti in provincia di Teramo dove la vittima insieme ai suoi amici era solito allenarsi per partecipare a gare regionali. Sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica

Un giro in motocross insieme agli amici si è trasformato in una tragedia. Il 25enne Damiano Bufo è morto a Bisenti, nella provincia di Teramo, a seguito dell’improvviso impatto con un a catena d’acciaio tesa tra due alberi che delimitava lungo un sentiero in un’area privata. Il violento scontro, avvenuto intorno alle 15.30 del 17 marzo, avrebbe provocato la caduta del giovane e una forte emorragia. Gli amici sono stati i primi a soccorrere il ragazzo e a chiamare i soccorsi.

Il gruppo di centauri si stava allenando in luogo dove spesso praticavano motocross. I giovani, da quanto si apprende, partecipano alle gare a livello regionale e sono ben attrezzati sia in termini di protezione individuale che di carrello per trasportare le moto su strada.

Sono in corso le indagini per verificare e chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e soprattutto il perché tra quei sentieri sterrati, Buso, in sella alla sua Ktm Duke 350, si sia trovato davanti la catena di ferro che, secondo una prima ricostruzione, era stata posta tra i due alberi dall’anziano proprietario del terreno, deceduto alcuni mesi fa.