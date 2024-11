Tragedia nella notte in Veneto, dove quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto a Portogruaro, in provincia di Venezia. Si tratterebbe di quattro giovani, poco più che ventenni. Tra loro anche una donna.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, l'auto su cui viaggiavano le vittime sarebbe uscita di strada per poi precipitare in un canale. Al momento sono stati recuperati dai vigili del fuoco i corpi di tre vittime, due ragazzi ed una ragazza. I sommozzatori stanno però proseguendo nel canale le ricerche della quarta vittima dell'incidente.