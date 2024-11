Il papà di 47 anni e la nonna di 64 hanno perso la vita sul colpo, il piccolo invece poco dopo il trasporto in ospedale. Ricoverata la mamma

Un'auto ha travolto una famiglia di quattro persone a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Tragico il bilancio: morto un bimbo di 2 anni, il papà di 47 anni e la nonna di 64. La madre del piccolo, 42enne, è stata ricoverata non in pericolo di vita all’ospedale di Pieve di Cadore.

Alla guida dell'auto che ha travolto la famiglia, una 31enne tedesca che ha perso il controllo della propria auto. Per la donna sono stati disposti gli esami tossicologici e la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

La nonna e il papà del piccolo sono morti sul colpo, mentre il bimbo è deceduto dopo il trasportato in ospedale. Il nonno del bambini, giunto sul posto, è stato colto da malore e trasportato anche lui in ospedale.