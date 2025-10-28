L’81enne era su una carrozzina elettrica ed è stato travolto dal veicolo guidato dall’estremo difensore dell’Inter. Indagini in corso dei carabinieri: secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe cambiato improvvisamente direzione
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante dell'auto che questa mattina attorno alle 9.30 ha investito e ucciso un uomo di 81 anni a Fenegrò (Como).
L'anziano era su una carrozzina elettrica a 4 ruote lungo la provinciale 32, a Fenegrò. Secondo una prima, sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'uomo sulla carrozzina potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al veicolo condotto dal calciatore.