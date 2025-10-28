C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante dell'auto che questa mattina attorno alle 9.30 ha investito e ucciso un uomo di 81 anni a Fenegrò (Como).

L'anziano era su una carrozzina elettrica a 4 ruote lungo la provinciale 32, a Fenegrò. Secondo una prima, sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'uomo sulla carrozzina potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al veicolo condotto dal calciatore.