Tragico incidente nella notte sul raccordo autostradale della A1 a Magione, in località Torricella nel perugino, dove sono morti tre ragazzi. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente intorno alle 6 del mattino e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Da quanto si apprende a bordo dell'auto coinvolta nel tragico schianto c'erano in totale quattro persone.