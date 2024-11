Un'altra in ospedale, a soccorrerle tre agenti della polizia locale. Per la vittima, una 62enne, non c'è stato nulla da fare

Una donna è morta annegata in mare vicino Roma e un'altra è stata trasportata in ospedale. A soccorrerle tre agenti della polizia locale della città metropolitana, durante un pattugliamento sulle spiagge della Riserva Naturale di Torre Flavia a Ladispoli. A quanto reso noto, erano state travolte dalle onde del mare e sbattute contro gli scogli.

Per una di loro, una 62enne, non c'è stato nulla da fare: è stata ritrovata senza vita incastrata negli scogli. L'altra, una 52enne che era in acqua con la vittima, è stata trasportata in ospedale dal 118 sotto shock. Sono in corso gli accertamenti del caso da parte della magistratura che appurerà l'esatta dinamica dell'incidente.