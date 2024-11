Un treno passeggeri è deragliato questa mattina presto nei Paesi Bassi. Una persona è morta, i feriti sono circa trenta, molti dei quali sono in gravi condizioni. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza.

Il treno è deragliato dopo essersi scontrato con materiali da costruzione sulla linea vicino al villaggio di Voorschoten, tra L'Aia e Amsterdam. I servizi di emergenza hanno fatto sapere che 11 persone sono state soccorse ed ospitate nelle case dei residenti locali, mentre i feriti gravi, una ventina, sono stati portati in ospedale. Si sta lavorando per mettere in sicurezza il convoglio.