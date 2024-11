Una donna è morta dopo essere stata colpita alla testa da un colpo d'arma da fuoco, nella sua casa a due passi dal centro storico di Siena. Si tratta di una 31enne di origine colombiane. Il proiettile sarebbe stato sparato, secondo una prima ricostruzione, per errore da uno dei familiari che in quel momento si trovava nell'appartamento. Uno sbaglio fatale, sembra, mentre l'arma era maneggiata dal compagno e un altro parente.

Questa infatti sarebbero le prime dichiarazioni fatte agli inquirenti che, entrati nella casa, hanno 'sigillato' la scena. Il proiettile avrebbe raggiunto la testa della 31enne e a nulla è valso l'intervento dei soccorritori. Il personale medico ha cercato di rianimare la donna ma le ferite erano troppo gravi.

Sono stati i vicini di casa, nella via centrale di Strada del Villino, a dare l'allarme dopo aver sentito lo sparo. Il compagno della 31enne è stato portato in questura per essere sentito e cercare eliminare ogni altra ipotesi investigativa rispetto al gesto accidentale. Come sempre succede in questi casi l'arma è stata sequestrata per potere essere analizzata e per effettuare delle comparazioni tra la traiettoria del colpo che ha ucciso la donna e i racconti dei testimoni. Versioni che nelle prossime ore potrebbero essere confermate o meno dopo il lavoro della polizia scientifica nell'appartamento.