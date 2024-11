L'orso che ha ucciso nei boschi della val di Sole Andrea Papi, runner di 26 anni, sarà abbattuto

L'orso che ha ucciso nei boschi della val di Sole Andrea Papi, runner di 26 anni, sarà abbattuto. Il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha infatti firmato un'ordinanza contingibile e urgente a tutela dell'incolumità pubblica.

«La disposizione - ha aggiunto il presidente della Provincia di Trento in conferenza stampa - prevede che il corpo forestale effettui il monitoraggio dell'area e proceda nel più breve tempo possibile all'identificazione genetica dell'esemplare responsabile dell'aggressione. Eventuali esemplari catturati nelle operazioni potranno essere custoditi in cattività in attesa della conferma genetica».

«Troppi esemplari, vanno ridotti. É ormai dimostrata la problematica dell'eccessivo numero di esemplari presenti sul nostro territorio rispetto alla sostenibilità del progetto 'Life Ursus' e della convivenza tra uomo e orso. Crediamo che occorra riportare il progetto alle originarie previsione, partendo proprio dai territori come la valle di Sole, dove gli esemplari sono in sovrannumero. La prossima settimana incontrerò il ministro competente per la riduzione del progetto 'Life Ursus' per arrivare alle previsioni iniziali, che prevedevano una cinquantina di esemplari».

Fugatti ha inoltre anticipato che chiederà a Ispra (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) di procedere alla soppressione dei tre orsi ritenuti problematici (Mj5, Jj4 e M62) che vivono nella stessa area in cui si è verificata l'aggressione mortale di qualche giorno fa.