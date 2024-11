L'Italia ha fermato i voli dal Bangladesh dopo che almeno 21 passeggeri in arrivo da Dacca sono risultati positivi al Covid-19.



L'annuncio è stato dato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio - informa il ministero della Salute - è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue. «La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata»", ha scritto Speranza su facebook, «ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall'estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza».



A far scattare l'allarme rosso sono stati gli esami sui passeggeri del volo speciale diretto da Dacca atterrato lunedì pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino, da cui sono emersi almeno una ventina di contagiati. «Una vera e propria 'bomba' virale che abbiamo disinnescato» - l'ha definita l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.