Stelvio Orciani durante una breve visita nella casa dove viveva da giovane ad Ancona ha rinvenuto il tagliando e si è subito attivato per avviare tutte le pratiche per verificare la possibilità di poterlo riscattare

Si è messo a spulciare tra gli oggetti che appartenevano alla sua famiglia e in un volume dell’enciclopedia che usava da ragazzo ha trovato un buono fruttifero postale di 1.000 lire, emesso nel 1961. Nulla di eccezionale se non fosse per il fatto che il tagliando oggi vale ben 41mila euro. A documentare il particolare evento il quotidiano Repubblica.

Il fortunato è Stelvio Orciani, 71 anni, ex vigile del fuoco, originario di Ancona, oggi residente a Negrar di Valpolicella (Verona) che, durante una breve visita nella casa dove viveva da giovane, ha rinvenuto il buono al quale Giustitalia, associazione che si occupa dei diritti dei consumatori e alla quale l'uomo si è rivolto, ha attribuito il valore. Orciani – sempre per quanto riportato da Repubblica - ha avviato ora tutte le pratiche per verificare la possibilità di poter riscattare il suo buono ed è attualmente in attesa di una risposta.

«Sono come San Tommaso - racconta il signor Orciani -, finché non vedo non credo. Ma quando ho fatto questa bella scoperta, ho mandato tutta la documentazione all'associazione Giustitalia ed ora aspetto. Aspetto con serenità».