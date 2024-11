Due sorelle di Genova si sono trovate di botto catapultate in una vicenda che potrebbe sembrare il plot di un film… ed invece è tutto vero! Con un finale che rischia di diventare per loro un vero e proprio incubo.

Le due donne, da piccoline, hanno vissuto per un certo periodo con i loro genitori e il loro nonno, rimasto vedovo: «Circa 20 anni fa – spiega una delle due – mio nonno è venuto a mancare all’improvviso, con un ictus. E mio padre ha voluto riscattare l’appartamento. Ma non siamo più tornati a vivere lì. Lo abbiamo affittato e abbiamo messo tutte le cose del nonno in cantina».

Rovistando in cantina

Dopo qualche tempo muore anche il papà delle due ragazze. E lo scorso anno, le due sorelle, d'accordo con la mamma, decidono di vendere la casa del nonno. Le due cominciano a svuotarne i locali e, all'interno di una credenza in cantina, trovano un grande mucchio di banconote da centomila e da cinquantamila lire. Tutte sistemate in pacchi da dieci milioni. 158 milioni di vecchie lire, divise in 1.436 banconote da 100mila lire e 88 banconote da 50 mila lire. Le due donne si mettono a piangere, ridono, saltano! Le lacrime non smettono di scendere, anche perché quel giorno ricorda loro la scomparsa del papà e quindi viene spontaneo pensare ad un… regalo ultraterreno.