Antonino Sciuto era stato denunciato più volte per stalking. La caccia all’uomo è terminata questo pomeriggio con il ritrovamento del cadavere nel terreno di uno zio

È stato ritrovato impiccato Antonino Sciuto, ex fidanzato di Vanessa Zappalà, la ragazza di 26 anni assassinata in strada con diversi colpi di pistola alla testa ad Aci Trezza, frazione di Aci Castello, in Sicilia. Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato nel terreno di uno zio, a Trecastagni, il paese alle pendici dell'Etna dove vivevano i due giovani.

L’ex fidanzato era stato denunciato più volte per stalking e sin dall’omicidio era scattata una vera e propria caccia all’uomo terminata questo pomeriggio. Nel raid omicida era rimasta ferita di striscio anche un'amica della giovane.