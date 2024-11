L’Indonesia piange le 280 vittime dello tsunami. 800 i feriti per un evento che «non è stato provocato da un terremoto ma da una eruzione vulcanica che ha provocato una frana sul vulcano Krakatau» figlio «del vulcano che nel 1800 causò la morte di oltre 30mila persone». A spiegare all'Adnk le possibili cause dello tsunami che ha colpito l'Indonesia Francesco Chiocci, professore ordinario di Geologia Marina al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Roma La Sapienza.

Una frana sottomarina, spiega «simile a quella che causò un maremoto a Stromboli il 3 dicembre del 2002, con onde alte 10metri. Un evento che non provocò vittime - precisa - solo per la stagione ma che provocò ingenti danni alle infrastrutture. È presto per conoscere esattamente la dinamica, ma il meccanismo è lo stesso (foto tribbunews)».

Leggi anche: Tsunami in Indonesia, il numero delle vittime cresce ancora

Tsunami di 20 metri, è strage in Indonesia: 168 morti