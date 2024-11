È di almeno 222 morti, 843 feriti e 28 dispersi il bilancio aggiornato dello tsunami che ha colpito la costa attorno allo stretto della Sonda, tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra. A riferirlo è l'Agenzia indonesiana per la gestione dei disastri. "Il bilancio è destinato ad aggravarsi perché non tutte le vittime sono state ancora raggiunte e non tutte le strutture sanitarie e le località coinvolte hanno fornito i dati", ha spiegato il portavoce Sutopo Purwo Nugroho. Intanto la Farnesina ha fatto sapere che al momento non si registrano vittime italiane.