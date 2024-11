Orrore e shock a Istanbul. Un uomo è stato colpito a morte da sconosciuti, poi fuggiti, al termine della messa domenicale nella chiesa cattolica della Natività di Maria nel sobborgo di Büyükdere, davanti ad una quarantina di fedeli atterriti. L'assassinio nella chiesa sulle sponde del Bosforo ha scatenato una vera e propria caccia all'uomo, mentre si indaga a tutto campo alla ricerca di un movente preciso in mancanza di rivendicazioni, non escludendo nessuna pista. Immediate le condanne e lo sdegno per l'attacco armato delle autorità turche, italiane ed europee.

La polizia turca ha arrestato due persone nell'ambito delle ricerche dei colpevoli. Lo scrive l'agenzia Anadolu, citando il ministero dell'Interno. Si tratta di un cittadino del Tagikistan e di un russo. Si ritiene siano affiliati all'Isis. Il ministero ha detto che le forze di sicurezza turche hanno compiuto 30 raid arrestando in tutto 47 persone sospettate di coinvolgimento nell'attacco.