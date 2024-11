Anche alcuni adulti tra le vittime. Non c'è ancora un bilancio definitivo di quello che è uno degli episodi di violenza più spaventosi di sempre

È di 15 morti il primo bilancio di una sparatoria in una scuola elementare di Uvalde in Texas. Ad aprire il fuoco è stato un ragazzo di 18 anni. Lo riportano i media americani, secondo i quali il ragazzo è morto dopo essere stato colpito dalla polizia. Le vittime sarebbero 14 studenti e un insegnante.

La sparatoria è avvenuta alla Robb Elementary di Uvalde, in Texas, intorno alle 13 ora locale. Le motivazioni che hanno spinto il ragazzo ad aprire il fuoco non sono chiare. Il killer della scuola elementare del Texas è stato identificato in Salvador Roma, uno studente 18enne della Uvalde High School. Lo afferma il governatore del Texas, Greg Abbott.