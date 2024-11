Il giovane era paraplegico dall'età di 18 anni in seguito a un incidente. Il padre ha usato una pistola detenuta legalmente

Un uomo di 67 anni ha ucciso a colpi di pistola la ex moglie, di 66, e il figlio disabile di 44 anni, poi ha rivolto l'arma verso se stesso e si è suicidato. È accaduto questa mattina a Rivalta Bormida, in provincia di Alessandria, nell'abitazione dove la donna viveva con il figlio, paraplegico dall'età di 18 anni in seguito a un incidente.

La donna e l'ex marito erano separati da oltre 20 anni e si incontravano solo per la gestione del figlio disabile. A dare l'allarme alle 9.30 il fratello della donna che ogni mattina andava a trovarla. Quando è entrato in casa ha trovato madre, padre e figlio morti a terra. Il 67enne ha usato una pistola calibro 22 detenuta legalmente.