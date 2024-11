Tragedia a Orta Nova, nel Foggiano. L'assistente capo della polizia penitenziaria Ciro Curcelli di 53 anni si è ucciso con un colpo di pistola di ordinanza alla testa dopo aver ammazzato la moglie Teresa di 54 anni e le figlie di 12 e 18. Le vittime erano ancora nel letto quando l'uomo le ha ammazzate, intorno alle due di notte, nell'appartamento dove viveva la famiglia in via Guerrieri. Poi ha chiamato i carabinieri annunciando la mattanza e uccidendosi. L'uomo non avrebbe lasciato alcun biglietto o lettera che possano far capire le motivazioni del gesto.