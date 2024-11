Esplosioni si sono verificate a Kiev questa notte, ha riferito il sindaco Vitalii Klitschko su Telegram. Il primo cittadino ha aggiunto che i sistemi di difesa aerea della capitale ucraina sono entrati in azione e che sarebbe «in arrivo un'altra ondata di attacchi di droni».

Esplosioni sono state udite anche nell'area della città di Cherkassy e l'allarme antiaereo è stato diramato per l'intero territorio ucraino, secondo i media locali. Le difese aere ucraine hanno abbattuto oltre 30 droni lanciati su Kiev questa notte dalle forze russe, rende noto l'amministrazione militare della capitale aggiungendo che non sono stati segnalati al momento vittime né danni particolari in seguito agli attacchi di oggi sulla città.