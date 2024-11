Il ministro della Difesa Oleksii Reznikov su Twitter: «Oggi i nostri cieli diventano più sicuri». Grazie a Stati Uniti, Germania e Paesi Bassi per «aver mantenuto la parola data»

L'esercito ucraino ha ricevuto i primi sistemi di difesa aerea Patriot americani. Lo ha detto il ministro della Difesa di Kiev Oleksii Reznikov. «Oggi i nostri splendidi cieli ucraini diventano più sicuri con l'arrivo in Ucraina dei sistemi di difesa aerea Patriot», ha twittato il ministro ucraino, ringraziando Stati Uniti, Germania e Paesi Bassi per «aver mantenuto la parola data».

Il sistema missilistico di difesa aera Patriot, consegnato all'Ucraina da Berlino insieme alle sue munizioni, sarà in grado di abbattere i bersagli russi a una distanza massima di 150 km. Lo ha detto Yurii Ihnat, portavoce del Comando delle forze aeree dell'Ucraina, citato da Unian. Il «complesso a lungo raggio sarà in grado di raggiungere obiettivi a una distanza massima di 150 km e questo consentirà di allontanare l'aviazione russa dai nostri confini», ha spiegato Inhat, aggiungendo che «prima va in servizio di combattimento, meglio è».

Il portavoce del Comando delle forze aeree dell'Ucraina ha concluso osservando che se si tratta di una delle ultime varianti, ovvero il Patriot Pac-3, allora sarà anche in grado di abbattere missili balistici come l'Iskander-M a una distanza massima di 40 km. Inoltre, la Germania ha consegnato all'Ucraina il secondo dei quattro sistemi di difesa aerea Iris-T Slm promessi. Secondo quanto riporta Spiegel, la consegna di un sistema e di 16 missili sarebbe avvenuta pochi giorni fa, intorno al 16 aprile. Il primo Iris-T era stato consegnato da Berlino lo scorso ottobre.