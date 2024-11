Il sindaco della capitale Vitaly Klitschko, ha invitato i cittadini a «rimanere nei rifugi» e non «trascurare la sicurezza»

Esplosioni risuonano nella notte a Kiev, dove le autorità riferiscono che «la difesa aerea è in azione». L'allarme aereo è scattato sulla capitale ucraina intorno all'una di notte ora locale (la mezzanotte in Italia), ed è attivo in gran parte delle regioni del Paese.

A seguito dell'attacco nel distretto di Holosiivskyi «detriti sono caduti sul territorio di una stazione di servizio. Inizialmente, tre persone sono rimaste ferite, secondo i dati preliminari, una persona è morta». Lo riferisce l'amministrazione militare della città su Telegram. Nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio sul tetto di un edificio di 9 piani a causa della caduta di detriti di droni.

«Le forze di difesa aerea hanno già distrutto più di 20 Uav in movimento verso Kiev. Ma una nuova ondata di droni sta arrivando nella capitale». Lo riferisce su Telegram il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko, invitando i cittadini a «rimanere nei rifugi. Non trascurate la vostra sicurezza. La notte sarà difficile».