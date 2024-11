Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa notte in tutta l'Ucraina: lo riporta il Kyiv Independent che cita la capitale Kiev e la città di Kharkiv, oltre alle regioni di Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Leopoli, Ternopil, Odesa e Zaporizhzhia



Ieri sera esplosioni sono state udite a Kiev, Mykolaiv e Odessa. Lo riporta Ukarina 24. Intanto il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, ha denunciato su Telegram che il centro della città è stato colpito da missili russi. In serata sono state avvertite potenti esplosioni anche in altre zone centrali dell'Ucraina, come Cerkasy e Zaporizhzhia, come riporta Unian.

Intanto da giovedì 5 maggio a sabato 7, dalle 8 alle 18, le Forze armate russe apriranno un corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili da Azovstal. Lo ha annunciato il comando russo citato dalla Tass, secondo cui, "in conformità con la decisione della leadership della Federazione russa, basata su principi di umanità.

5 maggio

21.15 - Sirene antiaereo su gran parte dell'Ucraina L'allarme aereo sta risuonando in quasi tutte le regionidell'Ucraina. Lo riporta Ukraina 24 su Telegram. 20.10 - Zelensky: «Serve un nuovo piano Marshall» «Stiamo già preparando un piano di ripresa e ricostruzione su larga scala per l'Ucraina dopo la guerra e abbiamo bisogno di un piano di sostegno internazionale strategico per l'Ucraina che sia un analogo moderno dello storico piano Marshall». La ricostruzione ucraina «deve diventare lo stesso esempio storico per il futuro come lo fu la ricostruzione dei Paesi europei dopo la seconda guerra mondiale». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo con un videomessaggio all'alta conferenza dei donatori organizzata da Polonia e Svezia a Varsavia. 19.00 - Putin si scusa con Israele per le parole di Lavrov Il presidente russo Vladimir Putin, in un colloquio con il premier Naftali Bennett, si è scusato per le recenti affermazioni del ministro Sergey Lavrov che in un'intervista a Rete 4 ha detto che Zelensky ha origini ebraiche «come Hitler», scatenando l'ira di Israele. A dare notizia delle scuse del presidente russo è stato l'ufficio di Bennett secondo cui il premier ha ringraziato Putin per «aver chiarito il suo pensiero verso il popolo ebraico e la memoria della Shoah». 17.00 - Sparatoria in checkpoint al confine con Ucraina

Una sparatoria è stata segnalata dal canale televisivo Tsv della regione separatista della Transnistria, in Moldavia, vicino al checkpoint di Kuchurgan, al confine con l'Ucraina. La notizia, ripresa dal Guardian e non confermata in modo indipendente, e' stata riportata dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti, che cita Tsv, segnalando che "secondo una fonte delle forze dell'ordine della Transnistria la sparatoria è avvenuta nel villaggio di Pavlovka, nell'area di un ponte ferroviario fatto saltare in aria il 4 marzo.

16.18 - Zelensky invita Scholz e Steinmeier a Kiev

Il presidente ucraino Volodymtr Zelensky, dopo le polemiche dei giorni scorsi con la Germania, ha invitato a Kiev il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Lo rende noto Berlino.

16.00 - Telefonata chiarimento fra Steinmeier e Zelensky Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha avuto una telefonata con il presidente Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio sono state chiarite le incomprensioni nate nelle scorse settimane. Lo rende noto l'ufficio presidenziale. Ancora ieri il cancelliere Olaf Scholz aveva ripetuto che il "disinvito" del presidente tedesco a Kiev fosse un problema per il governo e per il popolo tedesco, ostacolando la decisione di una missione nella capitale ucraina. 15.20 - Militari ucraini: russi non rispettano tregua a Azovstal La Russia non ha rispettato la tregua promessa per garantire l'evacuazione dall'acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo hanno denunciato i militari ucraini. 15.00 - Controffensiva forze Kiev verso oblast Kharkiv

L'Ucraina ha lanciato una controffensiva nell'oblast di Kharkiv, vicino a questa città e a Izyum. Lo ha il annunciato il comandante delle forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhny, citato da Kyiv Independent. Violente battaglie sono inoltre ancora in corso vicino Popasna, Kreminna e Torske nell'oblast di Luhansk, dove si concentrano i maggiori sforzi degli invasori russi, ha aggiunto Zaluzhny.

14.30 - Kiev: i russi faranno sfilare prigionieri alla parata a Mariupol il 9 maggio

La Russia ha intenzione di far sfilare "i nostri cittadini" alla "parata" del 9 maggio a Mariupol come "prigionieri". Lo ha scritto la commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, Lyudmila Denisova, su Telegram.

8.30 - «Gli Usa hanno fornito dati che sono serviti per localizzare e uccidere molti dei generali russi»

Gli Stati Uniti hanno fornito dati di intelligence che sono serviti alle forze ucraine per localizzare e uccidere molti dei generali russi morti durante gli scontri. A rivelarlo è il New York Times, citando alti funzionari statunitensi.

7.44 - Comandante Azov: «Nell'acciaieria battaglia sanguinosa»

00.30 – Zelensky: «Il sogno della pace dovrà diventare realtà, giorno della liberazione si avvicina»

ll presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello per la pace durante un discorso registrato alla Danimarca nel 77° anniversario della liberazione del paese scandinavo dalla Germania durante la seconda guerra mondiale. «Lo Stato russo non è pronto a fermare la guerra. Stanno sognando di catturare l'Ucraina e altri paesi europei. Stanno ancora sognando che la libertà dell'Europa scomparirà. Ma i loro sogni non si avvereranno. Il sogno della pace dovrà diventare realtà - ha detto - proprio come è successo 77 anni fa».

«È ora in Ucraina che il futuro del nostro continente è deciso. Se non solo noi, ma anche i nostri vicini avremo la pace», ha detto, «Nessuno può dire per quanti giorni andrà avanti questa guerra. Ma credo che il nostro il giorno della liberazione si avvicina», ha detto.