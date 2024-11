«Mi congratulo con Giorgia Meloni, la prima donna ad assumere la carica di Primo Ministro italiano». Sono le parole del presidente ucraino Zelensky nella giornata del giuramento del nuovo esecutivo. «Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi. Attendo di proseguire la cooperazione fruttuosa per garantire la pace e la prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo», ha scritto il presidente ucraino sui suoi canali social.

Il messaggio di Giorgia Meloni

«L'Italia è e sarà sempre dalla parte del coraggioso popolo ucraino che lotta per la sua libertà e per una giusta pace. Non sei solo!». Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ringraziandolo.

Nel frattempo una divisione d'assalto d'élite Usa è stata dispiegata in Romania, a pochi km dal confine con l'Ucraina. Continuano intanto i raid russi sul Paese: 1,5 milioni di persone senza elettricità, impianti energetici pesantemente danneggiati e internet a singhiozzo in diverse regioni.