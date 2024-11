Le bombe russe hanno colpito questa mattina a Kherson un filobus che portava le persone al lavoro. Ci sono tre feriti, uno è in pericolo di vita

Un filobus con le persone che andavano al lavoro è stato bombardato questa mattina a Kherson, in Ucraina meridionale. Tra i feriti ci sono una donna di 39 anni e un uomo di 53 anni, oltre a un anziano di 74 anni che si trova in gravissime condizioni. A riferirlo è la testata Rbc-Ukraine, che cita il capo della regione del Kherson, Roman Mrochka. I tre feriti, uno in serio pericolo di vita, sono stati immediatamente ricoverati.

«Russi spietati: questa volta sono stati bombardati i trasporti pubblici e le persone che andavano al lavoro» ha detto Mrochka.

Le bombe russe erano dirette contro la cattedrale di Santa Caterina e il filobus è stato colpito. «Durante l'estinzione dell'incendio nella cattedrale ci sono stati ripetuti bombardamenti» ha riferito il Ministero degli Interni «Quattro dipendenti del servizio di emergenza sono rimasti feriti».

Kiev, bombardate le abitazioni nella notte

Le truppe russe hanno bombardato Nikopol e Synelnykivka, nel distretto di Dnipropetrovsk, in Ucraina orientale, danneggiando abitazioni private, le linee elettriche e le linee di trasporto, come riporta Rbc-Ukraine. «Hanno usato l'artiglieria pesante. Hanno sparato più di una dozzina di proiettili» ha detto il capo delle forze militari ucraine dell'area Serhiy Lysak «L'esercito russo ha anche bombardato un istituto scolastico nella comunità Pokrovska del distretto di Synelnykivska, distruggendolo parzialmente Fortunatamente, i residenti locali non sono rimasti feriti».

Continua la guerra dei droni

Anche questa notte una nuova ondata di velivoli senza equipaggio hanno investito di Kiev, mentre i responsabili di almeno due regioni russe informano di droni ucraini abbattuti sul loro territorio.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto nella notte quasi 15 droni kamikaze di tipo Shahed durante un attacco russo, come riporta Rbc-Ucraina citando il capo l'Amministrazione militare di Kiev Serhiy Popka.

Un raid sul terminal del grano sul Danubio avrebbe provocato, secondo l'Ucraina, la distruzione di 40mila tonnellate di grano, mentre droni russi sono stati abbattuti durante l'avvicinamento a Kiev. «È l'ottavo attacco consecutivo di munizioni di sbarramento Shahed a Kiev. E ancora una volta, come ieri, si è trattato di un attacco massiccio. Il raid aereo nella capitale è durato esattamente tre ore». Al momento non si registrano vittime o danni.