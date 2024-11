La guerra in Ucraina sta facendo registrare l’arretramento a est e sud delle forze russe incalzate e sconfitte sul campo di battaglia dell’esercito ucraino. Una situazione di palese difficoltà per Mosca, che accresce anche le tensioni interne al Cremlino. Ecco perché Putin – secondo il Times - starebbe preparando le sue forze armate per compiere un test nucleare ai confini dell'Ucraina. Il quotidiano britannico, in particolare, cita un'informativa inviata dalla Nato agli Stati membri.

Si tratta di un rapporto dell'intelligence in cui si avverte di possibili azioni di Mosca fra cui quella di testare il drone sottomarino Poseidon equipaggiato con una testata atomica. Secondo altre fonti, un treno militare russo della divisione nucleare sarebbe partito in direzione dell'Ucraina: l'unità è responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio e manutenzione stando all'analista basato in Polonia Konrad Muzyka.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che la Russia non vuole «prendere parte alla retorica nucleare dei media e dei politici occidentali». Peskov, citato dalla Tass, ha commentato così la notizia del Times.

Zelensky firma il decreto: «Impossibile negoziare con la Russia»

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha ratificato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale del 30 settembre in cui si afferma l'impossibilità di negoziare con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e la necessità di rafforzare la capacità di difesa dell'Ucraina. Tenendo conto dei risultati della riunione si è «affermata l'impossibilità di intrattenere negoziati con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin». Lo riporta Ukrainska Pravda.

Deputato a tv russa: «Dobbiamo fermarci e riorganizzarci»

«Siamo obbligati a fermarci e a riorganizzarci per creare nuove attrezzature e per esercitare le nuove reclute. E questo richiederà del tempo». Lo ha detto Dmitry Sablin, vicepresidente del Comitato di difesa, parlando al primo canale della tv russa in merito alla guerra in Ucraina. «Sono convinto che anche nel territorio dell'Ucraina le persone saranno dalla nostra parte», ha concluso.

La bandiera ucraina sventola in un villaggio del Kherson

La bandiera ucraina è stata issata dalle forze di Kiev nel villaggio di Davydiv Brid, nella regione di Kherson. Lo ha riferito su Facebook il deputato Roman Lozynskyi, che presta servizio nelle forze di difesa di Kiev. Davydiv Brid è stata «violentata dall'occupazione russa. Diventerà una delle perle dei nostri viaggi attraverso il sud dell'Ucraina dopo la vittoria. Incontriamoci sul fiume Inhulec!», ha scritto. L'avanzata della controffensiva ucraina nel sud sta proseguendo con la riconquista di diverse località, dopo che ieri la Difesa di Mosca ha ammesso lo sfondamento delle sue linee di difesa a Kherson.