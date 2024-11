Sono oltre 10 le fosse comuni trovate nella regione di Kiev e di queste otto sono nel distretto di Bucha. Lo ha detto il capo della polizia della regione di Kiev, Andriy Nebytov, citato da Ukrinform. «Finora abbiamo trovato più di 10 fosse comuni con vittime civili nella regione di Kiev. La maggior parte, ben otto, sono nel distretto di Bucha», ha riferito Nebytov, aggiungendo che in ciascuna fossa vi sono fra 40 e 57 corpi. «E purtroppo questo non è il bilancio finale», ha aggiunto, ricordando che solo a Bucha sono stati trovati 418 corpi, e oltre il 50% sono di persone uccise con colpi di pistola. «Questi sono crimini terribili, e sono stati registrati. Per questo spero che gli aggressori russi verranno portati davanti alla giustizia», ha dichiarato.

Corpi sotto un grattacielo di Mariupol

I corpi di 200 persone sono stati trovati tra le macerie di un grattacielo di Mariupol, la città martire dell'Ucraina. La denuncia è arrivata nelle scorse ore via Telegram da un consigliere del sindaco della città, Petro Andryushchenko. Ed è stata rilanciata anche dalla Bbc, che precisa di non poter verificare le notizie in modo indipendente. Corpi che, secondo Andryushchenko, sono stati trovati in «un avanzato stato di decomposizione». Un gran numero di corpi, ha denunciato ancora, in un obitorio 'improvvisato' di Mariupol, città che si «è trasformata in un grande cimitero».

La cronaca del 25 maggio

14.05 -Russia abolisce limite arruolamento a 40 anni

Il Parlamento della Russia - le cui truppe hanno invaso l'Ucraina - ha approvato un progetto di legge che prevede di abolire il limite di 40 anni per chi desidera arruolarsi nelle forze armate: lo riporta il Moscow Times. Il documento deve essere firmato dal presidente russo Vladimir Putin per diventare legge.

11.00 - Combattimenti a Severodonetsk

Lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine ha precisato che «gli occupanti russi stanno conducendo, con il supporto dell'artiglieria, un'offensiva nella direzione dell'insediamento di Severodonetsk, dove i combattimenti continuano».

9.00 - Zelensky: «Armi a Kiev per mantenere la stabilità nel mondo»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando in un video messaggio del peggioramento della situazione nella regione del Donbass, ha chiesto ai governi stranieri di continuare a fornire supporto militare sotto forma di armi ed equipaggiamenti perchè questo è «il miglior investimento per mantenere la stabilità nel mondo». Lo riporta il Guardian.

7.10 - La Russia attacca Zaporizhzhia con 4 missili.

Diverse esplosioni sono state segnalate da testimoni oculari a Zaporizhzhia all'inizio del 25 maggio. L'allerta del raid aereo in città – riferisce The Kyiv independent- è esplosa intorno alle 3:20 ora locale e le esplosioni sarebbero state udite dopo le 5 del mattino. L'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia ha confermato che alle 5:13 del mattino. Le forze russe hanno lanciato quattro missili contro la città, uno dei quali è riuscito a distruggere la difesa aerea ucraina.